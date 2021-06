Nocera Inferiore: assunti 6 agenti di polizia municipale Rafforzati i caschi bianchi sul territorio

“L’incremento di 6 unità operative nel settore della Polizia Locale è stata una risposta ad una carenza di organico non più sostenibile per una città come Nocera. Speriamo di qui a poco di raccogliere, in termini di sicurezza e controllo, quanto seminato” sono le parole del sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato dopo il rafforzamento dei caschi bianchi sul territorio.

Prima dell’ inizio dei lavori del Consiglio Comunale di lunedì 21 Giugno, alle ore 9.30 presso l’ Aula consiliare del comune si procederà al giuramento di fedeltà alla Repubblica dei neoassunti agenti chiamati in forze al Comando di Polizia Locale, guidato dal comandante Carmine Bucciero. Il reclutamento è stato effettuato tramite manifestazione di interesse a mezzo di graduatorie di scorrimento di altre PP.AA, sulla base del regolamento per l’ utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti approvato con DGC n. 236/20.