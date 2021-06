Ospedale di Battipaglia: è attivo il Centro Aziendale PSOCARE Centro di alta specializzazione per diagnosi e terapia di Psoriasi e dermatite atopica e IMID

Presso l’Ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia è operativo il Centro Aziendale PSOCARE, Centro di alta specializzazione per la diagnosi e terapia della Psoriasi edella Dermatite atopica.

Il servizio incardinato nella UOC di MEDICINA INTERNA, diretta dal dott. Vincenzo Patella si occupa, inoltre, delle altre malattie infiammatorie immunomediate (IMID), che sono correlate apatologie afferenti all’Immunologia Clinica, la Reumatologia e la Gastroenterologia (come,ad esempio, la artrite psoriasica o la idrosadenite suppurativa).

Per accedere al Centro Aziendale PSOCARE, individuato Ambulatorio di Dermatologia di II Livello, specializzato nelle malattie Autoimmuni, è sufficiente l’impegnativa del proprio Medico di Medicina Generale recante i seguenti codici:

- cod. n. 897000.024 Visita Dermatologica per Immunopatologia

- cod. n. 89010.104 Visita di Controllo Dermatologica per Immunopatologia

Numero per le prenotazioni: 0828 674204, attivo dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì.