Pagani: cure termali per i cittadini di tutte le età Ecco come partecipare

Pubblicato l’avviso pubblico destinato ai cittadini paganesi, che potranno recarsi nel complesso termale di Vulpacchio a Contursi Terme (SA) per un ciclo di cure di 12 giorni (domeniche escluse) con trasporto gratuito giornaliero in pullman (andata e ritorno). Il progetto del comune di Pagani, in collaborazione con il complesso termale di Vulpacchio, seguito dal vicesindaco Valentina Oliva e dal consigliere comunale delegato ai servizi sociali, Gaetano Cesarano, ha l’obiettivo di assicurare ai cittadini paganesi anziani giorni di relax e cure in massima sicurezza.

Lo stabilimento offre fangobalnepterapia, fangoterapia, balneoterapia, cura per le vasculopatie periferiche, cure inalatorie, idropiniche e ozono terapia. Grazie alla convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale del centro termale i cittadini dai 18 anni su prescrizione medica potranno avere accesso al ciclo di cure annuale, pagando il solo ticket sanitario. Il servizio prevede il trasporto in pullman per 54 persone, igienizzati quotidianamente, visita medica gratuita propedeutica all’effettuazione delle cure, controlli medici su richiesta durante il ciclo di cura, libero accesso al parco fluviale con area picnic sul fiume Sele.

La domanda di adesione può essere scaricata dal sito web del comune di Pagani o ritirandola presso l’ufficio URP/portineria dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

La domanda dovrà essere corredata da:

-ricetta medica

-copia del documento di riconoscimento

-copia del tesserino sanitario

Il pagamento del ticket sanitario dovrà essere a carico dei partecipanti alle cure termali e sarà versato direttamente al personale dello stabilimento termale all’atto di accettazione.

Il servizio sarà garantito solo nel caso di raggiungimento minimo del numero di partecipanti. Le date e gli altri dettagli delle cure termali saranno definiti e comunicati nelle prossime settimane. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0813240209 – 0813240233.