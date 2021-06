Area P.I.P di Casarzano: "Al lavoro per garantire in tempi rapidi l'operatività" Nocera: pubblicato il bando per il completamento delle assegnazioni dei lotti disponibili

Il Comune di Nocera Inferiore in data 15.06.2021 ha pubblicato il bando di completamento per la assegnazione di lotti disponibili in diritto di proprietà ricadenti all’ interno del piano insediamenti produttivi in località Casarzano.

L’ Amministrazione comunale intende procedere ad assegnare in diritto di proprietà ai soggetti che ne faranno richiesta e rispondenti ai requisiti previsti dal Bando, i lotti edificabili compresi nel PIP di Casarzano. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire all’ Ufficio Protocollo del Comune di Nocera Inferiore entro le ore 12.00 del giorno 06.08.2021. Lo schema di domanda è allegato al Bando Pubblico presente sull’ Albo Pretorio.

Riguardo alle aree PIP, questa mattina il sindaco Manlio Torquato ha presieduto una riunione operativa con gli uffici tecnici, il Suap, gli Assessori di riferimento e l’ avv. Amato.

Il Sindaco Manlio Torquaro ha commentato: “ Per l’ area P.I.P di Casarzano si sta lavorando per garantire in tempi rapidi la piena operatività"