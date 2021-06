Nocera: lavoratori da part-time a tempo pieno, accordo tra Comune e sindacato Rispoli: "La strada giusta per garantire servizi e diritti"

Sinergia Comune-sindacato per consentire ai lavoratori part-time di diventare full time. I contratti sono stati il tema dell’incontro tra l’amministrazione di Nocera Superiore e la Csa che, grazie alla spinta dell’Rsu Stefano Ferro, ha ottenuto l’impegno di consentire nel piano occupazionale, ai dipendenti comunali lo scatto da tempo parziale a tempo pieno. Il 22 giugno ci sarà un’altra assemblea, sempre a Nocera Superiore, per affrontare la stessa questione relativamente al personale della polizia municipale. «Importante aver avviato questo dialogo – sottolinea il segretario provinciale Angelo Rispoli – L’amministrazione comunale, il sindaco Cuofano e il neo segretario generale stanno creando un clima di confronto sereno e gliene diamo atto. E’ questa la strada giusta per garantire servizi più efficienti ed efficaci alla cittadinanza di Nocera Superiore, ma anche i diritti dei lavoratori».