"Valle dell'Irno libera dai veleni", flashmob di Legambiente a Baronissi "Giustizia ambientale per i territori inquinati"

"Valle dell'Irno libera dai veleni" è quanto recita il grande cartellone che, ieri mattina, a Baronissi, i rappresentanti di Legambiente hanno esposto durante la loro mobilitazione per chiedere "il risanamento ambientale e il diritto alla salute nei territori dell’Italia inquinata" a seguito della pubblicazione dei dati dello Studio Spes, condotto dall’Istituto Zooprofilattico della Regione Campania, dal quale è emerso una preoccupante forma di inquinamento nei territori della Valle dell’Irno, contaminati dalla presenta di metalli pesanti quali il mercurio e il cadmio, che provocano seri problemi alla salute pubblica.

Un flash mob che ha coinvolto diverse realtà e che prossimamente farà tappa anche nella valle solofrana/montorese.

"I dati del recente studio Spes sono preoccupanti per il cluster Valle dell'Irno ed evidenziano un perdurante mancato rispetto delle norme vigenti in materia di emissioni industriali. - denuncia Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania - La questione delle Fonderie Pisano, rappresenta una vertenza storica che vede l'associazione impegnata accanto ai comitati locali e i cittadini, portata da tempo all’attenzione di chi governa e ha governato a tutti i livelli. Poteva risolversi con l’imposizione del rispetto dei limiti di emissione purtroppo sistematicamente disattesi e la delocalizzazione e la costruzione di un nuovo impianto, moderno, efficiente e più sicuro, in grado di rispettare la salute dei lavoratori e l’ambiente circostante. La strada intrapresa, tuttavia, ancora non è in grado di risolvere quella che si presenta, sempre di più, come una delle peggiori criticità del territorio salernitano.

Insieme alla comunità locale continueremo a chiedere Giustizia ambientale per i territori inquinati."

Dopo gli interventi di diversi sindaci in merito alla faccenda, anche il Comune di Bracigliano prende posizione. Pur non essendo specificamente indicato quale area ad alto rischio, il sindaco Antonio Rescigno è tra i firmatari per la richiesta inoltrata al Presidente della Commissione Ambiente della Regione Campania, Giovanni Zannini, di un urgente incontro della Commissione regionale con l'audizione del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno Antonio Limone, al fine di esaminare e approfondire i risultati dello studio di biomonitoraggio ambientale "Spes". L’obiettivo è di valutare i livelli di contaminazione delle diverse matrici ambientali nella Valle dell’Irno per le opportune valutazioni e le conseguenti determinazioni.

“E’ nostro dovere – specifica il Sindaco Rescigno – scendere in campo per la tutela del territorio e del diritto alla salute dei cittadini che risiedono nelle zone che lo studio Spes ha indicato come altamente contaminate. Le istituzioni, per quanto di loro competenza, sono tenute ad intervenire attraverso adeguati strumenti normativi laddove necessario, allo scopo di richiedere alle autorità competenti di intervenire per la risoluzione dei disagi evidenziati”.

L’istanza di audizione presentata alla Regione Campania è stata firmata da altri Comuni della Valle dell’Irno, in particolare dai sindaci dei Comuni di Baronissi, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino e Siano.