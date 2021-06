Castiello: "Il Museo Archeologico Nazionale di Elea-Velia s’ha da fare!" Ribadita la contrarietà alla realizzazione di un museo nella galleria sotterranea

"Il Museo Archeologico Nazionale di Elea-Velia s’ha da fare!" A dirlo il senatore del movimento 5 stelle Francesco Castiello presente, ieri, al convegno con rappresentanti locali, parlamentari del territorio e associazioni di categoria per chiedere con forza la realizzazione di un Museo di superficie in grado di determinare lo sviluppo turistico - culturale di un intero territorio. Un incontro per sottolineare, anche, la contrarietà al progetto che vede la realizzazione del polo museale all'interno della galleria sotterranea nell'area archeologica, avanzata qualche tempo fa.

"La galleria ipogea non può essere altro che un locale di deposito di reperti che è giusto che venga ammodernata e resa funzionale per la custodia provvisoria dei reperti stessi, in attesa della loro definitiva allocazione nel museo di superficie che è - e resta - la struttura principale, essenziale ed indefettibile del polo museale di Elea -Velia: una struttura infungibile che nè la galleria in questione ne altra struttura succedanea possono a buon diritto sostituire.

Il museo di superficie non ha alternative." Sottolinea il senatore pentastellato.

"Il museo di superficie non sarà una vetrina statica di esposizione dei reperti archeologici, ma dovrà essere, in una visione dinamica, soprattutto un laboratorio di ricerca e di approfondimento e di formazione, funzionale all’occupazione, soprattutto giovanile e fungerà da grande attrattore turistico – culturale." Conclude Castiello.