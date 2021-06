"Ripristiniamo l'Auriola di Minori", in prima linea gli scout del gruppo Agesci Il plauso dell'amministrazione comunale: "Insieme si possono ottenere risultati straordinari"

Una nuova avventura in difesa dell'ambiente. In prima linea gli scout del gruppo Agesci Minori 1° che, dalle prime ore di questa mattina, hanno iniziato a pulire uno dei posti più belli ed antichi del paese: la valle "Auriola", che è stata il centro produttivo di Minori per molto tempo. Questa avventura li vedrà impegnati per molto tempo e prossimamente il 4 luglio 2021 è programmata un’altra giornata in località Auriola dove sono Invitati tutti a collaborare.

Un'iniziativa fortemente sostenuta dall'amministrazione che ha rivolto un plauso ai ragazzi: "Insieme si possono ottenere risultati straordinari. In settimana l’Assessore all’ambiente Sergio Bonito si incontrerà con gli Scout per concordare lavori necessari per dare dignità e decoro al polmone verde di Minori. Sinergia e collaborazione tra il Comune le associazioni di volontariato è la ricetta giusta per ottenere risultati utili per il nostro territorio e per la collettività. " Scrive il primo cittadino Andrea Reale.