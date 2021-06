Agropoli: al via il ripascimento alla baia di Trentova "L'obiettivo è guadagnare ampiezza sulla spiaggia più bella ed apprezzata della nostra Città"

Il litorale di Agropoli si fa ancora più grande. Il comune ha ottenuto in questi giorni il nulla osta del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per procedere al ripascimento della spiaggia di Trentova. A dare la notizia il sindaco Adamo Coppola. Le operazione di ripascimento hanno già interessato di San Marco dove la spiaggia è già stata allargata di circa 15 metri.

"Come accaduto al lungomare - ha spiegato il sindaco Coppola - la ditta incaricata, tramite una pompa idrovora preleverà sabbia dallo spazio acqueo antistante l'arenile per riversarla sullo stesso." Questo al fine di porre rimedio alla forte azione erosiva che negli anni ha portato a ridurre notevolmente in ampiezza la spiaggi. Si procederà sfruttando l’offerta migliorativa presentata dalla ditta che già ha operato sul lungomare.

"L'obiettivo è guadagnare ampiezza su quella che è la spiaggia più bella ed apprezzata della nostra Città, soggetta ad una forte azione erosiva del mare. I tratti di arenile interessati dai lavori saranno interdetti per qualche giorno.

Sono consapevole che sto chiedendo un grosso sacrificio a tutti, ma alla fine, ad intervento completato, avremo un arenile più ampio e spazioso e ne sarà valsa la pena." Conclude la fascia tricolore.