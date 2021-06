Mamma Caretta fa tappa sulla spiaggia di Agnone Cilento, ma non nidifica L'ex vicesindaco Tarallo: "Sceglierà una spiaggia più adatta, qui la sabbia è solo superficiale"

Mamma Caretta arriva, ma poi ci "ripensa". La spiaggia di Agnone Cilento ha ricevuto una lieta visita nella tarda serata di ieri, un esemplare adulto di tartaruga è risalito e sembrava stesse per deporre le uova e nidificare. A pubblicare lo scatto del momento è stato l’ex vicesindaco di Montecorice, Pasquale Tarallo. Poi però, la tartaruga, forse spaventata o disturbata da qualcuno o dalle attrezzature montate in spiaggia, non ha deposto le uova ed ha nuovamente preso il largo.

"Non è la prima volta che capita una visita così importante. - scrive Tarallo via social - Purtroppo non ha deposto. Sceglierà sicuramente una spiagia più adatta al nido perché qui la sabbia è solo superficiale".

Sono tre, al momento, i nidi ritrovati in Cilento, tutti sul litorale di Ascea per un totale di quattro nidi scoperti in tutta la Campania. L'ultimo si trova sulla costa di Castel Volturno.