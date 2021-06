Giffoni si rifà il look: nuovo arredo urbano e dissuasori a scomparsa “Una città sempre più smart, aperta al futuro e all’innovazione”

“Una città sempre più smart, aperta al futuro e all’innovazione”. Continua l’opera di ammodernamento nell’intera Città di Giffoni Valle Piana. L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Giuliano, sulla falsa riga di quanto realizzato nei mesi scorsi, sta effettuando nuovi e significativi interventi sotto l’aspetto dell’arredo urbano. Le attenzioni sono rivolte alle vecchie pensiline presenti alle fermate dei mezzi di trasporto, sostituite da strutture all’avanguardia e dal design moderno. Oltre a proteggere i cittadini dalle intemperie, le nuove tettoie permetteranno agli utenti di poter ricaricare i propri smartphone, grazie all’installazione di un pannello solare su ogni cabina.

Inoltre, nei punti centrali di Giffoni Valle Piana, sono iniziate le operazioni di collocamento delle transenne per favorire la sicurezza dei pedoni, mettendo a disposizione nuovi spazi pubblicitari per permettere agli esercizi commerciali di sponsorizzare le rispettive attività.

Infine, nei giorni scorsi, sono stati attivati in Piazza Umberto I i nuovi dissuasori elettronici a scomparsa. Un sistema all’avanguardia, l’ennesima azione di restyling del salotto della Città per garantire a tutti i pedoni la sicurezza nell’intera area. I dissuasori, illuminati per il tempo di utilizzo da un sistema a led, sono accompagnati da un semaforo che segnalerà agli automobilisti la possibilità di accedere nel cuore della Città. Inoltre, è stato potenziato il servizio di videosorveglianza per permettere agli agenti della Polizia Locale di scovare eventuali trasgressori intenti ad oltrepassare il blocco posto dai dissuasori.

“Continua senza sosta la nostra azione amministrativa – le parole del Sindaco Antonio Giuliano -. Gli interventi di adeguamento dell’arredo urbano e il restyling di Piazza Umberto I sono il segnale inequivocabile di una Giffoni che continua a guardare al futuro e ad aprirsi alle innovazioni. Stiamo intervenendo con forza per migliorare i servizi a nostra disposizione e aumentare i comfort a disposizione dei nostri cittadini”.

“Con questi nuovi interventi, l’Amministrazione Comunale ribadisce l’impegno fianco a fianco dei cittadini – le parole del consigliere Giuseppe Marrandino, delegato alla viabilità -. Le nuove strutture poste alle fermate dei pullman permetteranno non solo il riparo per i nostri concittadini ma anche la possibilità di poter imbattersi in diversi servizi tecnologici. Inoltre, l’installazione dei dissuasori a scomparsa in Piazza Umberto I permetterà di legare a doppio filo l’estetica e l’apertura alla tecnologia con i vantaggi in termini di sicurezza e di viabilità”.