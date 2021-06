Abbandona sei sacchi di rifiuti in strada, beccato dalle telecamere: multato La sindaca di Battipaglia: "Immagini che indignano"

Continua la lotta al "sacchetto selvaggio". Nonostante i ripetuti appelli e campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono di rifiuti, ancora un episodio di inciviltà è stato ripreso dalle telecamere del comune di Battipaglia. In via Fosso Pioppo, come testimoniano le immagini condivise dalla sindaca Cecilia Francese, una persona ha abbandonato diversi sacchi di spazzatura.

"Lo diciamo subito, bastano pochi secondi affinché questo breve filmato ci faccia indignare un po' a tutti - commenta la sindaca - Sono le 21 circa di sera di un giorno qualunque, e questa persona, con un fare disinvolto, a tratti sembrerebbe finanche soddisfatto, si ferma con la sua autovettura sul ciglio della strada, e lì vi lascia ben sei buste di spazzatura."

Il soggetto, grazie alle telecamere, è stato identificato e sanzionato.

"Ciò non toglie, però, che queste immagini indignano, più in generale fanno male per quanto menefreghismo e scarso civico siano capaci di dimostrare alcune persone!" L'amara conclusione della fascia tricolore.