Baronissi: weekend dedicato alle "favole urbane" per i bimbi della città Valiante: “Un evento per incontrarsi, stare insieme e ritrovare finalmente un po' di socialità"

Sarà un weekend tutto dedicato ai bambini quello in programma dal 26 al 28 giugno a Baronissi, con le “Favole Urbane” raccontate nelle piazze della città. Comune, Associazione Athena, Libreria Ciacciapelliccia nell’ambito di “Baronissi Città che Legge”, organizzano un evento dedicato alla lettura e ai laboratori creativi. Un appuntamento ricco ed interessante che animerà la città proponendo spettacoli interattivi e laboratori artistici all’insegna dei libri e della creatività. Sabato 26 giugno l’appuntamento è al Parco Olimpia, domenica 27 in Piazza Nassirya nel quartiere Nuova Irno mentre lunedì 28 giugno si chiuderà al Parco Melissa Bassi.

“Un evento per incontrarsi, stare insieme e ritrovare finalmente un po' di socialità – afferma il sindaco Gianfranco Valiante - rivolgiamo particolare attenzione ai bambini che nell’ultimo anno, a causa della pandemia, hanno sofferto più di altri il distanziamento forzato da amici e compagni di scuola. Questo evento trasformerà Baronissi nel regno della fantasia e del divertimento, per un meraviglioso saluto all’estate 2021. Ricreeremo all’interno dei parchi uno spazio narrativo e di gioco attraverso un ricco programma di storie, animazioni, racconti e laboratori, rivolgendoci non solo ai bambini ma anche ai loro genitori grazie alle fiabe che hanno un valore educativo inestimabile”.

“Baronissi è Città che Legge e con i bambini stringiamo un patto per la promozione della lettura – spiega l’assessore alla cultura Anna Petta – grazie alla collaborazione dell’Associazione Athena e della Libreria Cicciapeliccia tracciamo un percorso condiviso per avvicinare i più piccoli al mondo dei libri ma anche per promuovere nuove forme di conoscenza e trasformare luoghi della città in aree di lettura”. Due i turni disponibili, dalle ore 18.00 alle ore alle 19.00 e dalle 19.00 alle 20.00. Le letture avranno una durata di trenta minuti e al termine si parteciperà al laboratorio creativo. Basterà cercare il punto di lettura nel parco, accomodarsi nel colorato salotto urbano e prepararsi alla magia. L’evento è gratuito e senza limite di età.