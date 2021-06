Il Mercato Ambulante di Pagani dalle sue origini storiche al Rilancio Oggi il convegno presso l'auditorium Sant'Alfonso

Si terrà questo pomeriggio alle 18.30 presso l’auditorium Sant’Alfonso il I Convegno: “Il Mercato Ambulante di Pagani dalle sue origini storiche al Rilancio di un Patrimonio Collettivo”. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale, in particolare dall’Assessorato al commercio, guidato da Pietro Sessa, e dall’associazione Il Miglio Santo, presieduta dal professor Aniello Ascosele, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venditori Ambulanti, sarà l’occasione per riscoprire le origini storiche del mercato ambulante paganese, che si intreccia con i percorsi di paesi quali Amalfi e Nocera Inferiore. Saranno analizzate le origini storiche del mercato ambulante del Comune di Pagani e l’influenza storica amalfitana.

Interverranno il sindaco di Pagani, avv. Lello De Prisco, il prof. Aniello Ascolese, presidente APS “Il Miglio Santo”, il prof. Giuseppe Gargano, presidente onorario del Centro di Cultura e Storia Amalfitana, dott. Simone Lucibello, Centro di Cultura e Storia Amalfitana, il dott. Daniele Milano, sindaco di Amalfi, dott. Pietro Sessa, assessore al commercio del Comune di Pagani, dott. Antonio Franza, assessore al Commercio del Comune di Nocera Inferiore, il dott. Maurizio Innocenti, presidente Nazione ANVA, dott. Adriano Ciolli, coordinatore nazionale ANVA, Aniello Ciro Pietrofresa, presidente prov. Anva, Bernardo Picariello, rappresentante mercato Ambulanti Pagani, ing. Michele Strianese, presidente della Provincia di Salerno.