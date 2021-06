Pellezzano: prevenzione e visite senologiche gratuite Consulenze, alimentazione e prevenzione

L’associazione “Noi in Rosa aps”, in collaborazione con il Comune di Pellezzano, promuove il progetto dal titolo “Insieme per la Vita” per consulenze, alimentazione, prevenzione e visite senologiche.

Il prossimo 2 luglio, dalle ore 17.00, presso il Centro Polifunzionale “Giovani Più”, situato in via Eroi Nassiriya, adiacente alla Villa Comunale della frazione di Coperchia, degli esperti saranno infatti a disposizione dei pazienti per offrire, in maniera gratuita, il loro contributo. Saranno presenti: il dott. Carlo Iannace (senologo) e il dott. Marco Preziuso (biologo nutrizionista).

“Un importante appuntamento per la prevenzione – sottolinea il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – al quale invitiamo tutte le persone interessate. Nella circostanza mi preme ringraziare l’associazione “Noi in Rosa asp”, che è sempre in prima linea sul fronte della tutela della salute dei cittadini, mettendo a disposizione la professionalità di esperti del settore per la prevenzione a 360 gradi”.

La prenotazione è obbligatoria al numero 392 530 4970 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Le visite saranno eseguite in ordine di arrivo e non saranno ammessi accompagnatori, ad eccezione dei minori e per le persone non autosufficienti.