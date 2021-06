Cava, via libera al bando per ispettori ambientali e protezione civile L'assessore Baldi: sono l'ossatura fondamentale del nostro sistema di protezione del territorio

Dopo l’approvazione in consiglio comunale delle modifiche di adeguamento alle norme dei regolamenti per il servizio di volontariato di difesa ambientale e di protezione Civile, nel mese di luglio saranno avviati i bandi per reclutare nuovi Ispettori Ambientali Volontari e nuovi volontari di Protezione civile che andranno ad affiancare il personale oggi disponibile delle due importanti strutture comunali di Cava de' Tirreni.

"I volontari della Protezione civile - afferma l’assessore Germano Baldi - sono l’ossatura fondamentale del sistema di prevenzione ed intervento e sono da sempre un fiore all’occhiello della città, perfettamente inseriti nella più ampia macchina organizzativa comunale chiamata a dare risposte immediate in caso di emergenze. Sia i volontari della Protezione civile che gli Ispettori Ambientali sono la più alta espressione di servizio offerto alla comunità, in maniera gratuita, con passione, competenza, mettendo a disposizione il proprio tempo libero, sottraendolo anche alle famiglie, per il bene comune. Sono oltremodo bellissime esperienze di vita che invito, quanti hanno la possibilità, a fare con entusiasmo", le parole dell'esponente dell'esecutivo metelliano.