Traffico in tilt sulla Cilentana: fissato tavolo tecnico Il sindaco di Agropoli: “Soluzione in pochi giorni”

Traffico in tilt e disagi sulla Cilentana, è stato fissato per il prossimo Mercoledì 30 giugno, alle ore 9, il tavolo tecnico in Prefettura con ANAS per trovare una rapida soluzione al problema relativo alla SS 18 VAR dove un muro pericolante ha portato ad un restringimento di carreggiata in prossimità del km 104.500.

"Ringrazio la Prefettura, nella persona del prefetto Francesco Russo e i suoi collaboratori per la convocazione; il consigliere regionale on. Luca Cascone per l'interessamento. Infine ringrazio soprattutto ANAS, che ha studiato rapidamente diverse soluzioni che porteranno a breve al ripristino del doppio senso di circolazione sull'arteria a scorrimento veloce in modo da porre fine ai disagi." Le parole del sindaco di Agropoli, Adamo Coppola.

In merito alla faccenda si è espresso anche il consigliere regionale Luca Cascone: “Su indicazione del Presidente De Luca, abbiamo concordato con Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno una riunione per mercoledì mattina, in uno con il Comune di Agropoli e Anas, per definire un raccordo istituzuonale e trovare un’immediata soluzione alla criticità del muro che sta crollando sulla Cilentana e che sta procurando un traffico terribile.

Lunedì e martedì i tecnici di ANAS faranno dei sopralluoghi tecnici utili a sviluppare un progetto velocemente adottabile, sul modello di quanto fatto in primavera per Amalfi.

Con questa sinergia istituzionale siamo convinti di risolvere in pochi giorni questa incresciosa emergenza che sta generando un grandissimo danno anche al turismo; mercoledì avremo un quadro più chiaro con tempistiche certe.”