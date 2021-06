Controlli a Pellezzano: multato cittadino per tentata combustione di rifiuti Sanzionata anche una persona per abbandono di deiezioni canine su suolo pubblico

Pellezzano al setaccio: dallo scorso venerdì le donne e gli uomini del Comando di Polizia Locale, coordinati dal Comandante Tenente Carmine Somma, hanno svolto servizio di controllo dell’intero territorio, anche in borghese. Durante il weekend, sono stati multati un cittadino sorpreso ad incendiare materiale non idoneo alla libera combustione e un cittadino reo di non aver raccolto le deiezioni del proprio cane sul marciapiede di Via Sabato De Vita.

Nel mirino anche il conferimento di rifiuti in sacchi neri, il cui utilizzo sul territorio comunale è vietato, oltre che l'idoneità e correttezza dei conferimenti della raccolta differenziata. A tal proposito, sono stati ammoniti, per mezzo degli amministratori, alcuni condomini presso Via A. De Gasperi, Parco S.Giovanni e Via S.De Vita per errato conferimenti di rifiuti. Per lo stesso motivo, è stato diffidato il gestore di un’attività commerciale in Capezzano Inferiore.

Infine, dalle 05:30 di questa mattina si è provveduto ad effettuare attività di controllo dell’utilizzo dell’acqua pubblica (in virtù dell’ordinanza che ne disciplina l’uso), della combustione illegale di rifiuti e dell’abbandono di deiezioni canine su suolo pubblico. Durante le verifiche è stato scoperto e multato un cittadino per tentata combustione di rifiuti; inoltre, a Cologna, è stato sanzionato il proprietario di un cane che non aveva provveduto i bisogni dell'animale dal suolo pubblico.

"Continua l’impegno dell’Amministrazione per la prevenzione, la garanzia ed il rispetto delle più basilari norme di civiltà e del pubblico decoro, affinché le pessime abitudini di pochi non pregiudichino i risultati del civile comportamento dei più." Scrivono dal comune.