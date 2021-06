Nocera: sindaci incontrano la direzione sanitaria dell'ospedale Umberto I Attesa nel corso di questa settimana anche la visita del Direttore Generale

Questa mattina, i sindaci dei Comuni di Nocera Superiore e Nocera Inferiore, Giovanni Maria Cuofano e Manlio Torquato, quest’ ultimo accompagnato dal presidente della commissione Sanità, il dott. Vincenzo Stile, si sono portati presso la Direzione Sanitaria dell’ Umberto I al fine di incontrare il responsabile del Presidio ospedaliero e per discutere insieme, in ragione delle recenti vicende, delle prospettive di soluzione alla problematica del personale, considerata l’ interlocuzione avuta con il Direttore Sanitario.

Il dott. Aprea, presente all’ incontro, ha ricevuto i tre amministratori locali che hanno altresì avuto modo di interloquire con il Direttore Sanitario telefonicamente, nel mentre era presso la Direzione Generale di Salerno.

La richiesta dei Sindaci è andata nel senso di ricevere risposte certe e chiare circa l’ indicazione di prospettiva strutturale per l’ Umberto I a partire dalla più urgente questione del personale. A tal fine, i sindaci attendono la presenza del Direttore Generale, come da questi annunciato per il termine della presente settimana, per un proficuo incontro col personale medico e per comprendere in modo indubbio l’ orizzonte di destino del Dea nocerino.

La visita di stamane si inscrive nel solco delle azioni finalizzate a tenere alta l'attenzione sulla problematica dell'Umberto I e la prospettiva di un Dea di 2° livello.