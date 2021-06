Risanamento fiume Sarno: "San Marzano sul Sarno sarà parte attiva del progetto" Il sindaco Carmela Zuottolo: "Il fiume è diventato un pericolo, ma può diventare una risorsa"

L’amministrazione comunale di San Marzano sul Sarno sarà parte attiva nel progetto di risanamento del bacino idrografico del fiume Sarno. Ne è convinta il sindaco Carmela Zuottolo che ha partecipato alla Conferenza dei servizi per la riqualificazione della sorgente di Santa Marina di Lavorate, avviata dalla Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Consorzio di Bonifica, i Comuni di Nocera Inferiore e Sarno, l’Ente Parco del Sarno e la Gori. All’incontro era presente anche il vice presidente della Regione Campania e assessore all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola, che ha illustrato le recenti iniziative per la bonifica del fiume.

“Il Sarno e i suoi affluenti per il nostro territorio - ha sottolineato il sindaco Zuottolo - è diventato un pericolo ma può diventare anche una risorsa in una prospettiva di risanamento. Per questo motivo l’amministrazione comunale di San Marzano guarderà con grande interesse tutte le iniziative che dovranno portare al disinquinamento del fiume”.