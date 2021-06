Stop al tradizionale tuffo nel Sarno: associazione Spartacus si sposta a Letino Il presidente Barbato:"La città di Sarno merita di più. La gente ha bisogno di certezze non di fumo"

L'associazione Spartacus di Ottaviano dice "stop" al tradizionale tuffo nel Rio Santa Marina, nella frazione di Lavorate di Sarno, e per protesta si sposta a Letino, nel cuore del Parco Regionale del Matese.

Il tuffo era un appuntamento immancabile per tanti appassionati di tutta la Campania e da nove anni richiamava le telecamere dei media locali e nazionali, portando all'attenzione delle masse un luogo, l'Oasi di Rio Santa Marina, meritevole maggiore tutela.

L'associazione crede che si stiano facendo "troppe chiacchiere e pochi fatti" e teme che il progetto di riqualificazione e di valorizzazione del Rio Santa Marina, che vede coinvolti la Regione Campania, i Comuni di Sarno e Nocera Inferiore, l'Ente Parco, il Consorzio di Bonifica e la Gori, possa rivelarsi una bolla di sapone.



"La città di Sarno merita di più" è il commento di Gennaro Barbato, presidente dell'Associazione Spartacus: "Con l'oasi di Rio Santa Marina non si scherza perché tra turismo e prodotti tipici si devono creare posti di lavoro a impatto ambientale zero. La gente ha bisogno di certezze non di fumo. Se gli addetti ai lavori e i politici non sono capaci si dimettano. Per quest'anno ci trasferiamo a Letino, dove la natura ancora oggi è rispettata".

L'Associazione ha già comunicato la data e il luogo del prossimo tuffo: Domenica 25 Luglio a Letino, in provincia di Caserta. Sarà l'occasione per conoscere una zona che offre tanto dal punto di vista storico e naturalistico, nonché un modello di preservazione e di valorizzazione delle risorse del territorio.