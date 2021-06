Pontecagnano, promessa mantenuta: approvata riduzione Tari L'iniziativa si aggiunge a quella dello scorso febbraio arrivando così ad uno sconto del 35%

"Una promessa mantenuta" Come ha voluto sottolineare il sindaco Giuseppe Lanzara. Questa sera, in sede di Consiglio Comunale a Pontecagnano Faiano, è stata approvata la proposta della maggioranza di una ulteriore riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche ovvero le attività commerciali che hanno subito la sospensione delle attività in conseguenza delle misure di contenimento del virus.

L'iniziativa si aggiunge a quella dello scorso febbraio, che aveva già visto ridursi del 25% dell'imposta, arrivando così ad uno sconto del 35% per l’annualità 2021.

"La misura rappresenta per noi un momento importante per sostenere chi vive momenti di difficoltà economica in questo periodo fortemente determinato dal Covid. L'impegno di questa Amministrazione è sempre la stessa: far prevalere gli interessi della collettività ed il supporto alle fasce più deboli." Le parole della fascia tricolore.