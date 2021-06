Cilentana: la circolazione torna a doppio senso Entro venerdì 2 luglio la strada verrà riaperta

Si è tenuto questa mattina il tavolo tecnico in Prefettura a Salerno sulla superstrada "Cilentana" dove da alcuni giorni si viaggia a senso unico alternato a causa di in muro potenzialmente pericolante. Dopo le tante polemiche e disagi per gli automibilisti, il sindaco di Agropoli Adamo Coppola annuncia la buona notizia: la circolazione torna a doppio senso.

Il senso unico alternato è stato istituito tra il km 104,450 ed il km 104,550 lo scorso giovedì 24 giugno a seguito di un’ordinanza comunale, resa poi efficace da Anas su strada, in corrispondenza di un muro di contenimento attiguo alla statale.

A prender parte alla riunione il prefetto Francesco Russo, il consigliere regionale Luca Cascone, il sindaco Stefano Pisani (rappresentante ANCI), ingegner Nicola Montesano per ANAS, dottor Domenico Ranesi per la Provincia di Salerno, il vice prefetto Roberto Amantea (Protezione civile Prefettura).

In relazione alla necessità di garantire una maggiore fluidità della circolazione, in particolare durante l’attuale periodo estivo, è stata concordata la rimozione del senso unico alternato già a partire dal prossimo fine settimana.

"Si è convenuto che non essendo stato riscontrato alcun nuovo movimento a carico del muro che insiste al km 104,500 e che siamo in un periodo dell'anno dove l'assenza delle piogge non aumenta il rischio, entro venerdì 2 luglio la strada verrà riaperta in sicurezza a doppio senso di circolazione. Nel contempo verrà effettuato un monitoraggio costante anche con strumentazioni tecniche da parte di ANAS. Qualora si osservasse un minimo movimento si interverrà nell'immediato, provvedendo alla messa in sicurezza; in caso contrario si provvederà ai lavori dopo il periodo estivo." Spiega la fascia tricolore.

Durante il Tavolo, Anas e Comune di Agropoli si sono altresì resi disponibili a collaborare per incrementare il più possibile la presenza di personale, impegnato nei monitoraggi dell’opera in questione e per attivare, se necessario, eventuali verifiche. Sono previsti, inoltre, ulteriori sopralluoghi congiunti atti a definire le successive azioni da intraprendere per la messa in sicurezza del muro, di proprietà privata.