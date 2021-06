Roccapiemonte: tutto pronto per i Rocca Beach Games dal 6 al 31 luglio “Un evento con il quale torniamo a respirare l’aria della normalità nel segno dello sport"

Per quasi un mese intero Roccapiemonte diventerà ancora una volta la città dello sport e del sano divertimento, grazie alla terza edizione dei “Rocca Beach Games”.

Le “mini Olimpiadi” si terranno dal 6 al 30 luglio 2021 nella centralissima Piazza Zanardelli che tornerà a trasformarsi in una grande arena dedicata a varie discipline sportive e ad altri eventi che vedranno protagonisti i giovani del posto e non solo. Dopo un anno di pausa forzata, a causa delle disposizioni restrittive causate dalla pandemia per il Covid – 19, il Forum dei Giovani di Roccapiemonte e il Comune di Roccapiemonte, hanno unito le forze e hanno preparato un’edizione che possa riconciliare giovani e meno giovani con la vita sociale cui eravamo abituati prima dello stop provocato dal virus.

Il Comune di Roccapiemonte, nella persona del Sindaco Carmine Pagano, degli Assessori allo sport Roberto Fabbricatore, alla cultura Annabella Ferrentino e del Consigliere Comunale Valentina Galotto, è al fianco del gruppo organizzativo composto dai rappresentanti del Forum dei Giovani di Roccapiemonte al fine di fornire il necessario supporto in un periodo ancora condizionato dalla pandemia, con la fiducia e la consapevolezza di essere vicini a superare la fase critica in via definitiva.

“I ragazzi che fanno parte del Forum dei Giovani hanno mostrato una volontà di ferro. Già l’anno scorso avrebbero voluto realizzare la manifestazione Rocca Beach Games, ma oggettivamente ci sarebbero stati troppi paletti e difficoltà. Stavolta la loro determinazione ha avuto la meglio, insieme alla nostra tenacia e alla volontà di ripartire e ricominciare a dar spazio agli eventi nella nostra Roccapiemonte. Siamo speranzosi che i Rocca Beach Games possano rappresentare un primo reale passo verso la normalità. Un mese intero tra sport e socializzazione, per una Roccapiemonte che saprà certamente accogliere giovani ed intere famiglie, confermandosi cittadina capofila del territorio nell’ambito delle idee e del sano divertimento a portata di tutti” hanno dichiarato il Sindaco Pagano e l’Assessore Fabbricatore.

Il programma dei #RBG prevede la possibilità di prenotare il “campo – spiaggia – gioco” in Piazza Zanardelli utilizzando i numeri telefonici presenti sulla locandina (in allegato) oppure attraverso le pagine ufficiali facebook e instagram. Gli stessi numeri si possono utilizzare per iscriversi ai vari tornei di Beach Volley 2vs2, 4vs4 Amateur, 4vs4 Semi-Pro, Foot Volley Libertadores 4vs4 e PS4 Fifa 21.

“Ci saranno anche musica e intrattenimento – dice Piero Pignataro, vice coordinatore del Forum dei Giovani di Roccapiemonte e Consigliere del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno – con varie serate e ospiti d’eccezione come gli Skizzekea che avremo l’onore di avere con noi il 24 luglio. Il giorno 30 invece il gran finale con le premiazioni. Quest’anno abbiamo voluto inizialmente dare la possibilità a tutti di giocare e divertirsi, prenotando il campo di gioco, poi dal 17 luglio inizieranno i tornei ufficiali. Ringraziamo tutti coloro che ci stanno dando una mano e in particolare il Comune di Roccapiemonte per la sensibilità sempre dimostrata nei nostri confronti”.