Uffici chiusi ad agosto, da Agropoli sos a Poste Italiane Il sindaco: "Siamo un paese turistico, così si creano disagi a tutti"

Tre giornate di chiusura ad agosto dell’ufficio periferico di Poste Italiane: il sindaco Adamo Coppola manifesta il proprio dissenso. Nei giorni scorsi, Poste Italiane ha inviato una nota indirizzata al Comune dei Agropoli inerente la rimodulazione delle aperture estive giornaliere che prevedono tre giornate di chiusura nei sabati dal 7 al 21 agosto dell’ufficio Agropoli 1.

Provvedimento motivato dall'azienda "per garantire un equilibrio tra la fisiologica flessione della domanda dei servizi postali nel periodo estivo e la relativa offerta". Il primo cittadino, nella pec di risposta ha manifestato tutto il proprio disappunto.

«Agropoli è un paese turistico - ha sottolineato Coppola - e come tale nel periodo estivo, in particolare nel mese di agosto, vede triplicare, dati alla mano, la propria popolazione». La motivazione di evitare le chiusure è legata anche alla pandemia: «In virtù dell’emergenza Covid19 ancora in atto - prosegue la missiva - andare a ridurre i giorni di funzionamento degli uffici, potrebbe comportare problematiche di assembramenti durante gli altri giorni, con vanificazione degli sforzi compiuti giornalmente per ridurre al minimo il rischio di contagio». Da qui la richiesta di mantenere inalterati i giorni di funzionamento dell’ufficio.