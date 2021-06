San Marzano sul Sarno: nuovo regolamento per Tari e immobili in affitto Passa la linea della sindaca Carmela Zuottolo nell'ultimo consiglio comunale. Assente la minoranza

Nuovo regolamento per Tari e immobili in affitto. Sono i punti più significativi approvati nell’ultimo Consiglio comunale a San Marzano sul Sarno, fortemente voluti dall’amministrazione del sindaco Carmela Zuottolo. L’assise è stata disertata dalle forze di opposizione.

«Importante l’approvazione del regolamento Tari – sottolinea il primo cittadino Zuottolo – con riduzioni per tutte le fasce. Abbiamo previsto l’abbassamento della soglia di età per l’esenzione degli anziani che vivono da soli, da 80 a 75 anni, oltre ad agevolazioni per i genitori con figli diversamente abili. Insomma, aiuti a 360 gradi, in particolare per le categorie più deboli». L’altro aspetto, affrontato per la prima volta da un’amministrazione comunale a già oggetto di confronto con forze dell’ordine e prefettura, è l’approvazione del regolamento comunale sull’affitto degli immobili. «Vengono stabilite regole precise su numero di inquilini, norme tecniche e igienico-sanitarie, posti auto. Nel caso di infrazioni al regolamento, si va a colpire i proprietari delle abitazioni».

Nota stonata l’assenza della minoranza: «C’è stato un tentativo dell’opposizione, mi riferisco al gruppo Almamente, di invalidare il Consiglio comunale – accusa Zuottolo – Per quanto ci riguarda non è questo il modo di confrontarsi sui problemi dei cittadini».