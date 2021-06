"Cava Experience", per il turismo si cercano 40 giovani Entro il 28 luglio le candidature rivolte agli under 35: previsto anche un rimborso economico

Il nuovo centro di informazioni turistiche di Cava de' Tirreni, “Cava Experience”, nato da un progetto presentato dalla coop sociale “Cava Felix” e da Legambiente “Terra Metelliana”, con il partenariato del Comune di Cava de’ Tirreni, e finanziato dalla presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, ha dato il via alla prima opportunità di formazione e inserimento lavorativo attraverso una selezione di 40 giovani under 35 anni.

Entro il 28 luglio ci si può candidare seguendo la procedura indicata nell’avviso che è scaricabile dal sito www.experiencehub.org, per prendere parte ad un percorso formativo professionalizzante per il quale è previsto anche un rimborso economico, e a 4 mesi di esperienza presso aziende locali.

Il centro di informazioni turistiche Cava Experience è ubicato nell’ex mattatoio comunale di via Caliri ed è arricchito con un servizio di bike-sharing gratuito per cittadini e turisti, attività formative e laboratoriali rivolte ai giovani, esperienze di lavoro in aziende locali, individuate con Confindustria, e un’area espositiva in allestimento con le eccellenze agroalimentari locali.

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e il sabato dalle 8:30 alle 12, per assistenza e informazioni utili ai turisti ed ai cittadini, con indicazioni sui opportunità di soggiorno, i trasporti pubblici e privati, la ristorazione, gli eventi e sulle esperienze per vivere in maniera sostenibile le bellezze della città e dei luoghi di interesse vicini, e grazie al personale della coop sociale “Cava Felix” il turismo è reso accessibile anche alle persone con disabilità, ai quali sono riservati anche una serie di laboratori specifici a loro dedicati.

"Una straordinaria opportunità di rilancio del territorio di Cava de’ Tirreni, delle sue attività ricettive e dei servizi turistici che offre la cittadina metelliana, crocevia tra le tante meraviglie che la circondano, come la Costiera Amalfitana, Pompei, Paestum e le bellezze naturalistiche del Cilento", si legge nella nota del municipio metelliano.