Siano: consegnati i lavori di messa in sicurezza sulla SP22 Gli interventi inizieranno presumibilmente nel periodo fra 7 e 9 luglio

La Provincia di Salerno consegna i “lavori di messa in sicurezza della SP 22 con riparazione e miglioramento della soprastruttura stradale, nonché risistemazione della segnaletica orizzontale e verticale. Tratto di via Zambrano nei pressi dell’Officina Autolavaggio Revisione Autoveicolo Algian – Variante di Siano fino al bivio” per l’importo complessivo di 32.254,39 euro.

“I lavori - dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – ricadenti nel Comune di Siano, inizieranno presumibilmente nel periodo fra 7 e 9 luglio con l’esecuzione, entro il 13 luglio prossimo, della pavimentazione della SP 22, per poi proseguire ed essere ultimati, nel giro di ulteriori quindici giorni, con la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

L’intervento è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. Apriamo nuovi cantieri - conclude il Presidente Strianese - per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”