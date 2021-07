Tutto pronto per "Camerota è vacanza - Estate 2021" Al via la kermesse di eventi di musica, danza e teatro. Ecco il programma

Parte anche il calendario di eventi estivi a Camerota. Al via da questa sera la kermesse "Camerota è vacanza - Estate 2021", formata da eventi multidisciplinari. Ci saranno infatti concerti di musica, spettacoli di danza e di teatro, il tutto grazie alla collaborazione artistica con la Fondazione Crea Meeting del Mare con il progetto "Camerota, terra mare e musica", per il quale ringrazio don Gianni Citro, e l'associazione Artisti Cilentani Associati, con il progetto "Mosaici", per il quale ringrazio il maestro Mauro Navarra.

«Doveroso è il ringraziamento alle associazioni del comune di Camerota che impreziosiscono ogni anno il calendario eventi con le loro attività associative - precisa Manfredo D'Alessandro, assessore allo Spettacolo -. Camerota è pronta ad accogliere e ad offrire ai propri ospiti un servizio aggiuntivo al turismo: l'evento di qualità. Sarà la ciliegina sulla torta al termine di una giornata in vacanza alla scoperta delle bellezze naturali che la nostra terra offre».

Ecco il programma nel dettaglio:

LUGLIO

Venerdì 2, ore 19:00

“Mosaici” – Quintetto di Fiati

Camerota capoluogo, Piazza Castello

Sabato 3, ore 21:30

“Mosaici” – Le donne di Dante

Licusati, Anfiteatro della SS. Annunziata

Domenica 4, ore 21:30

“Mosaici” – Partenoplay con

Marina Bruno e Gianfranco Campagnoli

Marina di Camerota, Terrazza Simon Bolivar

Mercoledì 7, ore 19:00

"I concerti del Mercoledì” – Idillio d’Estate

Licusati, chiesa di San Marco evangelista

Sabato 10, Festività di San Vincenzo Ferreri

ore 21:30 – Ebbanesis in concerto

ore 22:30 – Rosalia Porcaro

Camerota capoluogo, Piazza Santa Maria

Domenica 11, Festività di San Vincenzo Ferreri

ore 21:00 – La Grande Banda del Cilento

Camerota capoluogo, Piazza Santa Maria

Mercoledì 14, ore 21:30

“I concerti del Mercoledì” – Quartetto Martucci

Licusati, chiesa di San Marco evangelista

Giovedì 15, Festività della Madonna del Carmine

ore 21:00 – Orchestra Zefiro

Marina di Camerota, Piazza San Domenico

Venerdì 16, Festività della Madonna del Carmine

ore 21:00 – Kiepò in concerto

Marina di Camerota, Piazza San Domenico

Sabato 17 e Domenica 18

Ore 20:45 – “A Prescindere…”

A cura dell’Associazione Opera

Marina di Camerota, Piazza San Domenico

Mercoledì 21, ore 21:30

“I concerti del Mercoledì”

Licusati, chiesa di San Marco evangelista

Giovedì 22, ore 21:30

Meeting del Mare - CREA Meets Orchestra

Marina di Camerota, loc. Porto

Venerdì 23, ore 21:30

Meeting del Mare - Ariete

Marina di Camerota, loc. Porto

Sabato 24, ore 21:30

Meeting del Mare - Iosonouncane

Marina di Camerota, loc. Porto

Domenica 25, ore 21:30

Meeting del Mare – Venerus

Marina di Camerota, loc. Porto

Martedì 27, ore 21:30

TV Project

a cura del Conservatorio “Martucci” di Salerno

Camerota capoluogo, Piazza Castello

Mercoledì 28, ore 21:30

The Caponi Brothers Quintet in "Swing e Soda"

a cura del Conservatorio “Martucci” di Salerno

Camerota capoluogo, Piazza Castello

Venerdì 30, ore 21:30

Spettacolo musicale a cura dell’Associazione “Zefiro”

Camerota, Casa della Cultura

AGOSTO

Domenica 1, Festività di San Domenico

ore 21:30 - Spettacolo Teatrale a cura dell'Associazione “I Triatisti”

Marina di Camerota, P.zza S. Domenico

Lunedì 2, Festività di San Domenico

ore 21:30 - Nicola Napolitano in concerto

Marina di Camerota, P.zza S. Domenico

Martedì 3, Festività di San Domenico

ore 21:30 - Enzo Avitabile Acoustic World

Marina di Camerota, P.zza S. Domenico

Mercoledì 4, Festività di San Domenico

ore 21:30 - Spettacolo musicale

Marina di Camerota

Venerdì 6, ore 21:30

“Mosaici” – Gruppo Etnico

Licusati, Anfiteatro della SS. Annunziata

Sabato 7, ore 21:30

“Camerota: terra, mare e musica” – Festival Popolare

Piera Lombardi in concerto

Licusati, P.zza Giovanni Paolo II

Domenica 8, ore 21:30

“Camerota: terra, mare e musica” – Festival Popolare

Tarantanobes in concerto

Licusati, P.zza Giovanni Paolo II

Lunedì 9, ore 21:30

“Camerota: terra, mare e musica”

Concerto di musica barocca: Organo & Brass

Camerota, chiesa di Santa Maria delle Grazie

Mercoledì 11, ore 21:30

“Camerota: terra, mare e musica”

Jazz Street Festival - Trio “Petrarca – Rago – De Marco”

Lentiscosa, centro storico

Giovedì 12, ore 21:30

“Camerota: terra, mare e musica”

Jazz Street Festival - Duo “Citera – Loia”

Lentiscosa, centro storico

Venerdì 13, ore 21:30

Spettacolo musicale a cura dell’Associazione “Zefiro”

Camerota, Casa della Cultura

Sabato 14, ore 21:30

Spettacolo musicale a cura dell’Associazione “Zefiro”

Camerota, Monte Sant’Antonio

Mercoledì 18, ore 21:30

“Mosaici” – Stefano Di Battista e Nicky Nicolai

Marina di Camerota, Grotta di Lentiscelle

Giovedì 19 e Venerdì 20, ore 21:30

Musical “Peter Pan”

a cura dell’Associazione “La Meglio Gioventù”

Camerota, Anfiteatro Kamaraton

Mercoledì 18, ore 21:30

“Mosaici” – Oscar Movies Ensemble

Marina di Camerota, Piazza San Domenico

Lunedì 23, ore 21:00

“Lune.dì.Musica” – Dyonisos

Camerota, Anfiteatro Kamaraton

da Martedì 24 a Venerdì 27

Percussion Summer Camp

Camerota, Convento dei Cappuccini

Sabato 28, ore 21:30

“Mosaici” – “Avec le temp Dalida'” con Maria Letizia Gorga

Camerota, Anfiteatro Kamaraton

Domenica 29 e Lunedì 30, ore 21:30

2° Festival Bandistico “Città di Camerota”

Camerota, Piazza San Vincenzo

SETTEMBRE

da Mercoledì 1 a Sabato 4

Lentiscosa - Festività di Santa Rosalia

Domenica 5, ore 21:30

“Mosaici” – “Borderline”

spettacolo di Danza

Lentiscosa, Piazza Santa Rosalia

Lunedì 6, ore 21:30

“Lune.dì.Musica” – Spettacolo musicale

Lentiscosa, Piazza Santa Rosalia

Martedì 7 e Mercoledì 8

Licusati – Festività della SS. Annunziata

Venerdì 10, Sabato 11 e Domenica 12

Raduno Blues

Marina di Camerota, Terrazza Simon Bolivar

Lunedì 13, ore 21:30

“Lune.dì.Musica” – Spettacolo musicale

Licusati, P.zza Giovanni Paolo II

Sabato 18, ore 21:30

“Mosaici” – Armanda Desidery Trio Jazz

Marina di Camerota, Terrazza Simon Bolivar

Domenica 19, ore 21:30

“Mosaici” – Ancel Keys e la ricetta dei 100 anni

Marina di Camerota, Terrazza Simon Bolivar

Lunedì 20, ore 21:30

“Lune.dì.Musica” – Spettacolo musicale

Marina di Camerota, Terrazza Simon Bolivar