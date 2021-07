Pellezzano: riaperta al traffico via Nicotera dopo la frana di dicembre Completati i lavori di messa in sicurezza della sede stradale e del muro di contenimento

Completati i lavori di messa in sicurezza della sede stradale e del muro di contenimento tra il civico 37 ed il civico 39 di Via V.Nicotera, a seguito del dicembre dello scorso anno. L’intervento posto in essere, ha permesso il ripristino del traffico veicolare nella zona interessata agli eventi franosi causati da una eccezionale ondata di maltempo.

Pertanto, a decorrere da ieri, 1 Luglio 2021, è stata predisposta la seguente disciplina stradale:

- SENSO UNICO di marcia in via G. Nicotera dalla intersezione con via E.cFumo e fino alla SP 27 (Loc. Costa);

- DOPPIO SENSO di circolazione su Via E. Fumo;

- OBBLIGO DI SVOLTA a destra su via G. Nicotera per chi proviene da via E. FUMO.

“Dopo mesi di interdizione al traffico veicolare, causati dal cedimento della strada lo scorso 9 dicembre – spiega il Sindaco dott. Francesco Morra – siamo finalmente riusciti a far eseguire gli interventi di messa in sicurezza dell’intera arteria stradale e di tutte le abitazioni delle famiglie che risiedono nei pressi della carreggiata danneggiata. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso il ripristino del traffico veicolare, rendendo di nuovo fruibile una principale arteria di collegamento”.

Si sottolinea, che proprio a seguito di quell’episodio franoso, furono immediatamente intraprese le procedure di stanziamento di fondi relativi alla messa in sicurezza del territorio, destinati alla somma urgenza e al ripristino dello stato dei luoghi.

Inoltre, a breve si riaprirà al traffico veicolare la SP27 nel tratto compreso tra Coperchia e Capezzano, dove, stante la portata dell’evento franoso, si è resa necessaria massima cautela nonché scrupolo ed attenzione per la sicurezza di tutti.