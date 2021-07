Pontecagnano: stanziati 75mila euro per assistenza a persone anziane e bisognose Sarà cura dei Servizi Sociali individuare i soggetti destinatari del sostegno

I Servizi Sociali del Comune di Pontecagnano Faiano hanno stanziato 75mila euro per garantire assistenza a persone anziane o in stato di indigenza economica. L’azione rientra nell’ambito della serie di misure tese a fronteggiare i disagi e le difficoltà causati dall’emergenza epidemiologica in corso.

L'impegno di questa Amministrazione comunale è di finanziare il progetto di "ASSISTENZA SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE" come sostegno utile a fronteggiare i disagi e le difficoltà causate dalla contingenza dell'emergenza.

Per usufruire del sostegno, non sarà necessario esibire una richiesta o una documentazione specifica. Sarà cura dei Servizi Sociali individuare i soggetti destinatari del sostegno, che mira ad assicurare quasi 3500 ore di supporto a chi ne ha bisogno. Il Piano di zona Ambito S4 e i Servizi Sociali, da sempre impegnati nel sostenere le fasce di popolazione più fragili, segnaleranno eventuali casi di persone e famiglie, residenti sul nostro territorio, che necessitano del servizio assistenziale.

“Sempre vicini alle famiglie che necessitano di assistenza, di vicinanza, di contributi non solo economici ma anche morali o pratici. Il Covid ha messo a dura prova tutti, ma in particolare coloro i quali vivevano condizioni già difficili, delicate, che noi non possiamo trascurare. Ringrazio i Servizi Sociali per la consueta fattività, ma anche gli operatori che si metteranno a disposizione di chi combatte ogni giorno con fragilità, limitazioni, mancanze. Una comunità vera è una comunità che si fonda sull’aiuto e sulla solidarietà. Diversamente saremmo solo un gruppo di persone senza anima e senza identità”, ha commentato il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara.