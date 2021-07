Ospedale Umberto I, sindaco incontra il presidente De Luca e direttore Iervolino Verso la copertura temporanea delle criticità dei reparti di urgenza

Cordiale e proficuo incontro stamane del Sindaco di Nocera Inferiore sulla questione ospedaliera, con il Presidente della Regione Vincenzo De Luca e il Direttore generale dell'ASL Mario Iervolino.

L'incontro, chiesto dal sindaco di Nocera Inferiore, e che fa seguito agli appelli lanciati dai medici e dai sindaci delle due Nocera e dalla Commissione consiliare sanità e da alcuni amministratori comunali impegnati sulla vicenda, si è tenuto presso gli Uffici del Genio Civile di Salerno.

Sembra finalmente avviata a soluzione la copertura temporanea delle criticità dei reparti di urgenza dell'Umberto I, grazie anche all'impegno diretto dello stesso Direttore Generale. Ma è stata anche l'occasione per confermare la presenza di quest'ultimo presso l'ospedale cittadino nelle prossime settimane, come richiesto dal sindaco. Il Governatore della Regione, nel sottolineare la buona reciproca collaborazione con il sindaco e con l'Amministrazione comunale di Nocera, ha garantito la massima attenzione al Distretto ospedaliero dell'Agro nocerino sarnese, riconoscendone la strategicita' nell'area campana e l'impegno ad una sua ulteriore valorizzazione. Il Governatore nel riaffermare altresì attenzione alle problematiche territoriali dell'Agro nocerino, come già per la questione delle bonifiche fluviali e fognarie, ha informato il sindaco Torquato della sua volontà di essere prossimamente a Nocera anche per valutare lo stato di progresso e miglioramento della questione sanitaria ed ospedaliera.