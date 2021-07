Agropoli, così rinasce la spiaggia della Baia di Trentova Il sindaco Coppola: "Da domani ultimeremo le operazioni di ripascimento della costa"

"Abbiamo restituito dignità e spazi alla spiaggia della baia di Trentova. L'arenile, soggetto alla forte azione erosiva del mare si era ridotto notevolmente e si presentava pieno di massi. L'operazione di ripascimento, prima della storia in quell'area, seppure fatta in extremis per attendere la necessaria autorizzazione, ha ampliato in maniera decisa l'arenile, creando anche nuovi spazi di fruibilità". Così il sindaco di Agropoli Adamo Coppola annuncia la svolta per uno dei luoghi più famosi della città, meta privilegiata di tantissimi visitatori ogni estate.

"Un intervento che, avendo ottenuto finalmente l'autorizzazione, potremo proporre ogni anno, in anticipo, in modo da poter offrire a residenti e turisti non solo il mare cristallino ma anche una spiaggia capiente. A causa delle mareggiate dei giorni scorsi non è stato possibile spandere tutta la sabbia ottenuta dal ripascimento, cosa che faremo già da domani", le parole del primo cittadino cilentano.