Giffoni: inaugurata nuova area giochi "Parco Hollywood" Per il sindaco Giuliani: "Uno spazio verde a portata di bambini"

Uno spazio tutto nuovo dedicato ai bambini e alle famiglie. Si è tenuta nella giornata di ieri, domenica 4 luglio, l’inaugurazione della nuova area giochi “Parco Hollywood”. Nella Città di Giffoni Valle Piana, a pochi passi dalla Cittadella del Cinema, la cittadinanza potrà godere di uno spazio verde a portata di bambino, con tante nuove attrazioni per i più piccoli.

Dopo il fatidico taglio del nastro da parte del Sindaco Antonio Giuliano, circondato da tanti giovani ospiti d’onore, la cerimonia di inaugurazione è stata impreziosita dalla rappresentazione de “Le Avventure di Pinocchio”, a cura del giovane attore giffonese Antonio Moscatiello, seguito dallo show d’intrattenimento a cura dell’associazione di volontariato “Il Gabbiano Odv”.

Nel corso degli scorsi mesi, il parco Hollywood è stato sottoposto a lavori di restyling, con un nuovo arredo urbano e l’installazione di nuove attrazioni con pavimentazione anti-trauma. Un’area giochi inclusiva e a portata di tutti, per garantire il divertimento in massima sicurezza. Un progetto possibile grazie al profondo impegno dell’Amministrazione Comunale guidata dal Antonio Giuliano, impreziosito dal lavoro svolto dall’assessore Eliana Malfeo e dalla consigliera, nonché presidente del Consiglio Comunale, Stefania Gubitosi.

“Festeggiamo tutti insieme un momento di gioia per la nostra comunità – le parole del Sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano – L’idea di questo parco nasce con la volontà di premiare tutti i bambini della nostra Città, che hanno subito più degli adulti il disagio del periodo di una clausura forzata a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Si tratta di un regalo che l’Amministrazione Comunale ha voluto fare a tutte le famiglie giffonesi, con l’augurio che questa nuova area giochi venga preservata con attenzione e responsabilità, permettendo ai più piccoli di potersi divertire in massima sicurezza”.

“L’inaugurazione del nuovo Parco Hollywood è motivo di gioia ma soprattutto di grande orgoglio – le parole dell’assessore Eliana Malfeo e della consigliera Stefania Gubitosi -. Finalmente consegniamo alle famiglie giffonesi un’area giochi nel cuore della Città in grado di accomunare il divertimento e la sicurezza, a portata sia dei bambini ma anche delle famiglie. La nostra speranza è che possa diventare un punto nevralgico di svago e aggregazione. Tutto è stato possibile investendo i fondi arrivati dal Governo negli scorsi mesi per permettere una riorganizzazione non solo funzionale ma anche sociale di uno dei parchi più belli della nostra Città.