Vaccini, ad Acciaroli parte la somministrazione anche ai turisti Il sindaco Pisani: "Non possiamo farci trovare impreparati"

“Il virus è tornato ad affacciarsi nuovamente sul territorio di alcuni comuni vicini e noi non possiamo farci trovare impreparati. È necessario che tutti coloro che non l’hanno ancora fatto si vaccinino, ma non basta”. A dirlo è il sindaco di Pollica Stefano Pisani che con un post sulla sua pagina Facebook si è rivolto ai cittadini.

L’obiettivo – continua la fascia tricolore - non è immunizzare solo chi vive stabilmente sul nostro territorio, ma tutti quelli che lo frequentano e così, dopo aver condiviso le necessità di molti con i vertici dell’ASL di Salerno ed in particolare del DS 70, abbiamo deciso, grazie anche al grande impegno di volontari e personale strutturato del Punto di Vaccinazione di Acciaroli di programmare alcune sedute per i non residenti”. Arrivano dunque le somministrazioni del sieri anti Covid anche per chi non risiede nel comune salernitano ma vi si reca solo in visita.

“Dal prossimo venerdì 09 Luglio – precisa il primo cittadino di Pollica - chi vorrà potrà ricevere la seconda dose Astrazeneca e successivamente saranno programmate anche sedute Pfizer.

La procedura da seguire è molto semplice, basta inviare alla mail vaccini@comune.pollica.sa.it

i seguenti documenti: certificato di Somministrazione 1° Dose, documento di Identità, tessera Sanitaria.

La mancanza di uno solo dei tre documenti non consentirà di usufruire dei servizi del Punto Vaccinale di Acciaroli. Per i residenti fuori Regione la procedura è più farraginosa e lunga, ma proveremo comunque ad aiutare tutti”.