Salernitana, Valiante: la serie A appartiene alla città, attendiamo l'iscrizione "Senza se e senza ma, la stucchevole vicenda è soltanto una guerra aperta tra Gravina e Lotito"

“La serie A conquistata sul campo appartiene a Salerno, alla sua terra e ai suoi tifosi. La stucchevole vicenda dell’iscrizione è soltanto una guerra aperta tra Gravina e Lotito. La FIGC non adotti decisioni politiche, non mediti vendette personali e regoli i conti altrove. Anche le responsabilità della Federazione gioco calcio sono evidenti perché da tempo conosce la situazione ed ha consentito tale sistema attraverso una lunga serie di proroghe. Da Gravina, dal quale aspettiamo di conoscere anche la posizione della società sportiva Lazio, ci attendiamo l’iscrizione della Salernitana al campionato di serie A senza se e senza ma”.

Lo scrive in una nota il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, da sempre tifoso granata: “Anche la città di Baronissi, come tutto il resto della provincia, aspetta risposte – conclude il sindaco –; abbiamo tantissimi tifosi, tre club granata, insomma un’intera comunità sportiva che chiede responsabilità e chiarezza. Non si facciano torti alla nostra Salernitana e alla nostra gente. Riflettete”.