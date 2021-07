Bracigliano: negativi i familiari dell' 84enne morto per la variante Delta Il sindaco: "La situazione è sotto controllo"

Tutti negativi. Questo il risultato dei tamponi eseguiti nei confronti dei familiari dell’84enne, residente a Bracigliano, che nei giorni scorsi è deceduto, presumibilmente, a causa della variante Delta del Covid-19.

A riferirlo sono i competenti Uffici Comunali, che a seguito della diffusione della notizia del presunto decesso a causa della variante Delta dell’84enne ricoverato presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, si sono immediatamente attivati per cercare di fare le verifiche del caso, soprattutto nei confronti dei familiari più stretti della vittima.

“Resta, quindi, un arcano il modo in cui questa persona abbia potuto contrarre la variante Delta del virus che sta causando un’emergenza sanitaria senza precedenti. La conferma sarebbe avvenuta a seguito del sequenziamento di vari tamponi eseguiti da parte delle autorità sanitarie competenti dopo la morte dell’84enne, che avrebbe dato esito positivo del contagio alla variante Delta del Covid-19. Prima del decesso, infatti, non si era a conoscenza del contagio di questa variante” chiariscono dal comune.

Tuttavia, il Sindaco di Bracigliano, Antonio Rescigno, rassicura la cittadinanza in merito alle misure di sicurezza poste in essere per contrastare ogni forma di contagio sul proprio territorio di competenza. “La situazione – ha assicurato il Primo Cittadino – è sotto controllo. E cosa più importante, la campagna vaccinale sta andando avanti a ritmo spedito. Del resto, l’unica arma a nostra disposizione contro questo nemico invisibile è appunto la vaccinazione di massa. Insieme ai competenti uffici istituzionali stiamo valutando l’opportunità di eseguire una nuova sanificazione del territorio. In ogni caso restiamo fiduciosi e guardiamo con rinnovata speranza a un pronto ritorno alla normalità”.

Come al solito, il Sindaco e i competenti organismi raccomandano, ancora una volta la massima prudenza perché la diffusione della variante Delta sul territorio Nazionale ed Europeo dimostra che la battaglia contro il nemico invisibile non è ancora terminata e bisogna prestare la massima attenzione evitando assembramenti e continuando a mantenere comportamenti responsabili. Non è esclusa la possibilità di una ulteriore sanificazione dell’intero territorio comunale di Bracigliano.