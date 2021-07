Ora la città di Agropoli ha anche un'app per smartphone Il sindaco Coppola: così accorciamo le distanze con i cittadini

E’ stata presentata questa mattina nell’aula consiliare del Comune di Agropoli l’app ufficiale della città, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.

"L’app intuitiva e semplice da utilizzare offre una serie di servizi utili ai cittadini e ai turisti: contiene gli avvisi diramati dall’ente, luoghi di interesse, eventi, le farmacie di turno con relativi orari di apertura, servizi, le spiagge, elenco dei bar, ristoranti, attività per la cura della persona, negozi per animali. A breve ci saranno i percorsi trekking e tanto altro ancora. E’ attiva anche la funzione di geolocalizzazione, in grado di accompagnare l’utente fino al luogo o attività di interesse. Un’app in evoluzione che permetterà di ampliare le attività e i servizi presenti e finanche di permettere, in futuro, ad esempio, la prenotazione del centro estetico piuttosto che del parrucchiere. E’ come avere la città in tasca, a portata di click", fanno sapere da palazzo di città.

«Con questa nuova app - afferma il sindaco Adamo Coppola - l’ente accorcia le distanze con il cittadino offrendo tutta una serie di servizi, oltre ad una sorta di guida turistica del territorio. I dispositivi mobili sono ormai divenuti indispensabili e avere una piattaforma digitale a portata di mano non può che essere un fattore positivo, a livello turistico e non solo. E’ inoltre una vetrina per le attività commerciali che possono essere trovate con un semplice click. Tra le altre cose ci sarà anche la possibilità di inserire gli articoli posti in vendita, il menù per i ristoranti e il prezzario dei bar. Grazie ad ISIGest per il buon lavoro svolto».

«Siamo entusiasti - spiega Antonio Mondelli, business manager di ISIGest - di aver intrapreso questo percorso con l’amministrazione comunale. Per una città come Agropoli a forte vocazione turistica, crediamo sia importante diversificare i canali di comunicazione, per migliorare il rapporto con cittadini e turisti. Agropoli con questa app diventa sempre più una smart city. Ringraziamo l’amministrazione comunale e in particolare il sindaco per la fiducia».