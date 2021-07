Scuola e Covid, Cisl Fp: sì alla vaccinazione di massa “Affinché le lezioni si possano svolgere in sicurezza”

“Salvo Decreti Ministeriali last minute, settembre si avvicina ed è prevista la riapertura delle scuole - afferma Maiorino Gianfranco Segretario del Presidio Ospedaliero di Pagani per la CISL FP - e pertanto sarebbe opportuno un autorevole intervento e la massima attenzione sul problema da parte di tutte le istituzioni, ognuna per le proprie competenze, a verificare che tale evento sia possibile nella massima tutela e sicurezza, anche alla luce del fatto che le attuali varianti del Covid mettono sotto la lente di ingrandimento la necessità di essere prepari ed evitare ulteriori sospensioni dell’attività scolastica. Infatti l’apertura del nuovo anno scolastico dopo oltre un anno di sospensione e didattica a distanza, che ha favorito un allontanamento dei giovani dalle attività, necessita di una garanzia totale affinché ci siano i presupposti tecnici e sanitari per la ripresa e di conseguenza programmare la vaccinazione di alunni, docenti e personale scolastico, per tutti gli Istituti di ogni ordine e grado della cittadina paganese e del comprensorio che include tutta la vasta comunità di riferimento - conclude Maiorino - affinché le lezioni possano svolgersi nel massimo della sicurezza”.