Camerota: inaugurato il Museo del Mare e consegnata la Bandiera Blu Il sindaco: "Giornata ricca di emozioni. Grazie a quanti hanno reso tutto ciò possibile"

Taglio del nastro, nel comune di Camerota, per il Museo del Mare. Ieri una "giornata straordinaria" per la città che ha ricevuto anche la consegna ufficiale della Bandiera Blu da parte di Claudio Mazza, presidente Fee Italia.

All'evento hanno partecipato anche i bambini dell’istituto comprensivo di Camerota. Emozionante la parata con le Bandiere Blu. Poi l’inaugurazione del Seabin al porto, il bidone marino raccogli rifiuti. Inno nazionale e alzabandiera con la presenza della capitaneria di porto, i carabinieri, i forestali, i vigili urbani e la croce gialla di Camerota. Momento di spettacolo molto apprezzato curato dal corpo di ballo della scuola di danza Il Carillon della maestra Rosita Cusati. Poi l’intervento di Roberta Teti dell’Enpa che ha sottolineato l’importanza della protezione e salvaguardia dei nidi di tartaruga Caretta Caretta.

"Giornata "ricca" di emozioni quella di ieri. Grazie a quanti hanno reso tutto ciò possibile. La bandiera blu, il museo del mare, si aggiungono all'elenco infinito di opere realizzate e riconoscimenti ottenuti da questa amministrazione. A chi continua a denigrare, ad offendere, a soffrire per i risultati ottenuti, che portano beneficio esclusivamente alla nostra comunità, rispondo: continuerò a rispettare il cane per il padrone.Intanto tra le prossime azioni gia' in via di completamento, sistemeremo anche la lapide dei pescatori come già fatto anni fa. La giornata è già iniziata, il nosto impegno per Camerota fino alla fine del mandato darà ancora tanti frutti. Avanti!" Le parole del sindaco Mario Salvatore Scarpitta.

Al tavolo dei relatori, oltre al sindaco Mario Salvatore Scarpitta e all’assessore Teresa Esposito, hanno preso parte Romano Gregorio, direttore del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; l’on. Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania; l’on. Luca Cascone, presidente della IV Commissione Trasporti.

Le conclusioni, prima del taglio della torta, sono state affidata a Claudio Mazza, presidente Fee Italia che ha scelto Camerota per consegnare la Bandiera Blu Europea.