Nocera: approvato nuovo progetto per il potenziamento del trasporto pubblico Il comune va verso la mobilità sostenibile

Approvato in Giunta a Nocera Inferiore un nuovo progetto per il potenziamento del trasporto pubblico.

Il sindaco del comune dell'Agro Manlio Torquato sulla questione ha detto: "Bisogna progettare ora le basi per la Nocera che verrà. Il futuro non può prescindere dai canoni dell'ecosostenibilità ambientale".

Il progetto promosso dall' Amministrazione comunale prevede un intervento di potenziamento del trasporto pubblico locale mediante l'integrazione con navette scolastiche elettriche e rimessaggio, all'interno degli investimenti destinati alle opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

La progettualità si sviluppa sulla base delle indicazioni del Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Luglio 2019 che fornisce disposizioni operative sui “Contributi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile in favore dei Comuni.

Il Comune di Nocera Inferiore è stato già destinatario di questi fondi nelle scorse annualità. I fondi già utilizzati hanno permesso la realizzazione dell' ascensore alla Biblioteca comunale, il servoscala al sottopasso di via Bosco Lucarelli, ed i nuovi servizi igienici al cimitero ed infine l’illuminazione di via del parco e del Palazzo Fienga. I suddetti interventi hanno riguardato per la maggiore progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Pertanto, l’intervento messo in campo dall’Amministrazione per questa annualità, consisterà nell’acquisto di una navetta scuolabus elettrica, completa di rimessaggio individuato all’interno dell’area di pertinenza del palazzetto dello sport “Palacoscioni” sito in Viale San Francesco, fornito di colonnina di ricarica per veicoli elettrici e relativo impianto fotovoltaico di produzione dell’energia elettrica.