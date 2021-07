Baronissi, poche vaccinazioni: "Si valuta chiusura centro al Palairno" Lo scrive in una nota il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante

Nelle ultime settimane poche adesioni al vaccino, mancano le registrazioni in piattaforma; sarebbe un grosso spreco mantenere ancora operativo, per poche decine di inoculazioni giornaliere il centro vaccinale di Baronissi”. Lo scrive in una nota il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante che ha chiesto questa mattina un confronto al direttore generale dell'ASL Salerno Mario Iervolino e al direttore del distretto 67 Rocco Basile per valutare la possibilità di chiudere l’hub allestito al PalaIrno e trasferire il servizio di vaccinazione anticovid al laboratorio vaccinale dell’Asl di via Ferreria, “sicuramente capace di inoculare le minime quantità di dosi – precisa Valiante - che nelle ultime settimane hanno connotato la campagna a Baronissi. Proseguendo così sarebbe opportuno cessare l’attività al PvP di Baronissi dal prossimo mese di agosto, periodo in cui l’Asl ha chiesto comunque la chiusura estiva”.

Ad oggi, è stato raggiunto il 68,40% di prime inoculazioni e il 40,80% di vaccinati. Le giornate di open day, ultimamente organizzate, non hanno dato i risultati sperati. Il Comune di Baronissi proseguirà comunque nella campagna di sensibilizzazione al vaccino anticovid da tempo avviata. Ora la parola all’Asl di Salerno.