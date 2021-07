Metrò del mare, sindaco di Castellabate: "Cilento ancora una volta Cenerentola?" "Investimenti e procedure di questo servizio, mai come quest’anno, andavano predisposti con anticipo

Rischiano di allungarsi i tempi di attivazione per il servizio di collegamento via mare tra Cilento, Salerno e Costiera Amalfitana, Napoli e Capri. La stagione estiva è ormai entrata nel vivo ma il consigliere regionale Luca Cascone ha fatto sapere che si stanno riscontrando alcune difficoltà per l'attivazione del Metrò del Mare. Una notizia non facile da digerire, specie per i tanti operatori e comuni che vivono di turismo.

In merito alla faccenda si è espressa il sindaco f.f. di Castellabate, Luisa Maiuri. "Il Cilento ancora una volta Cenerentola? - ha scritto via social la fascia tricolore - A maggio, la Regione Campania annunciava l’immediata riconferma e attivazione,per la stagione turistica 2021, già fortemente compromessa dall’emergenza COVID, del metro’ del mare da e per il Cilento con informazioni su orari e prezzi. Ora, apprendiamo che i tempi potrebbero ulteriormente slittare o addirittura si potrebbe paventare l’annullamento della linea del Cilento. La programmazione, gli investimenti, le procedure su questo servizio di vitale importanza per il nostro territorio, mai come quest’anno andavano predisposti con anticipo!"

"Senza entrare nel merito delle ricadute positive in termini turistici, di mobilità e altro di questo servizio, ancora una volta constatiamo che il Cilento rappresenta per la Regione Campania la Cenerentola di sempre visto che, ad oggi, gli unici trasporti marittimi in funzione sono quelli da Salerno alle isole di Ischia e Capri e alla Costiera Amalfitana." Conclude il sindaco Maiuri.