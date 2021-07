Comuni Ciclabili Fiab: confermata la bandiera gialla a Camerota "La rivoluzione bici, iniziata in tutto il mondo, porta anche il nome di Camerota"

Tra i 150 Comuni Ciclabili Fiab c'è anche Camerota che, ieri mattina, attraverso un evento virtuale, ha ricevuto il prezioso vessillo che rappresenta il riconoscimento della federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per valutare e attestare il grado di ciclabilità dei comuni italiani.

La conferma della bandiera gialla corona un percorso, iniziato ben quattro anni fa, che mira a rendere maggiormente vivibile il territorio, con la moderazione della velocità e del traffico, ricercando forme di mobilità alternativa a salvaguardia dell’ambiente. Tutto questo ha di conseguenza incrementato lo sviluppo dell’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, soprattutto nel periodo estivo. Il riconoscimento ricevuto non attesta la realizzazione di piste ciclabili, ma bensì una ciclabilità intrinseca che ha come scopo valorizzare il territorio ed i suoi abitanti.

"L’inserimento nella guida ComuniCiclabili, inoltre, ha sicuramente incrementato un turismo green, adatto al nostro territorio di rara bellezza e con il cicloturismo potrebbe catturare un nuova fetta di turisti rispettosi dell’ambiente. A questo scopo la sezione Fiab presente a Camerota, ha iniziato una ricerca di percorsi tematici che raccontano il territorio, portando in evidenza la storia, la mitologia, la ruralità, le tradizioni , la gastronomia ed i paesaggi bellissimi. Non c’è itinerario che non stupisca i ciclo-escursionisti che lo percorrono. - scrivono dall'amministrazione comunale - La rivoluzione bici, iniziata in tutto il mondo, porta anche il nome di Camerota".