"Aiutiamo il popolo cubano": Cava si mobilita per l'isola Avviata la raccolta di farmaci di prima necessità

"Aiutiamo il popolo cubano che da oltre 50 anni è costretto all’embargo che rende difficoltoso reperire beni di prima necessità e sanitari. In questi anni Cuba e il suo popolo sono stati in grado di resistere e di diventare, in diversi campi attraverso una scelta oculata di investimenti, una eccellenza in particolare nel campo sanitario. Ricordiamo tutti la brigata cubana arrivata in sostegno ai medici della Lombardia proprio all’inizio della pandemia. In questo momento bisogna solidarizzare nei confronti di un popolo così generoso a cui vengono negati il diritto ad una vita dignitosa. È una situazione inaccettabile". Così l'associazione nazionale di amicizia "Italia-Cuba - circolo Giangiacomo Feltrinelli", a proposito dell'iniziativa di raccolta farmaci di prima necessità.

I medicinali richiesti sono: Lasix, Naproxen, Momendol, Metocarbamol, Flexiver, Tachipirina, Aspirina, Novalgina, Voltaren, antibiotici (in particolare Zitromax) e antidiabetici

Sarà possibile recapitare i farmaci al punto di raccolta allestito presso lo studio del dottor Musumeci, alla clinica Ruggiero a Cava de' Tirreni nei giorni lunedì 18 luglio, mercoledì 20 luglio e lunedì 25 luglio dalle ore 10 alle ore 18. La raccolta terminerà il giorno 27 per permettere ai farmaci raccolti di partire il 29 luglio per Cuba.