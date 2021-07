La Nocera Multiservizi traccia il bilancio: «Conti in ordine e più servizi» Conservato l'equilibrio di bilancio nonostante il lockdown

La "Nocera Multiservizi" ha di recente approvato il bilancio 2020, conseguendo un risultato netto di esercizio di 50mila euro e un risultato della gestione caratteristica (ricavi meno costi della produzione) di 127mila euro. Risultati ritenuti soddisfacenti e che sono stati conseguiti nonostante le difficoltà e lo stato di incertezza provocati dall’emergenza sanitaria.

Sotto il profilo gestionale, la società è riuscita a mantenere l’equilibrio economico, nonostante la contrazione dei ricavi derivanti dai parcheggi nel periodo del lockdown. I risultati positivi della gestione economica e il monitoraggio costante dei debiti hanno dotato la società della capacità finanziaria di far fronte a cospicui investimenti nei settori dell’igiene urbana e dei parcheggi, già a decorrere dallo scorso esercizio. Nell’ambito del programma di investimenti, nell’anno 2020, la società ha effettuato: lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del Fast Park di Via Barbarulo; la realizzazione della nuova area di parcheggio di Via Rea; l'installazione e il relativo collaudo di 30 nuovi parcometri su tutto il territorio comunale; l'installazione della seconda cassa automatica al parcheggio di via Canale; l'installazione dell'impianto di video sorveglianza su tutte le aree chiuse di parcheggio in gestione della società; l'allestimento di un'area chiusa di parcheggio in Via Sarajevo, convenzionata con la Stazione dei Carabinieri di Nocera Inferiore; lavori di manutenzione straordinaria dell’ex edificio scolastico di Via Chivoli per l'allestimento della sede di associazioni locali e Protezione Civile.

Nel corso dell’esercizio, inoltre, la società ha adeguato l’organizzazione amministrativa alle modifiche legislative intervenute, ha approvato il nuovo DVR aziendale, ha ridotto il costo del lavoro straordinario di circa il 50% e ha abbattuto il contenzioso aziendale ricorrendo a piani di rateizzazione a saldo e stralcio. «L’Amministrazione - ha commentato l’assessore Mario Campitelli - è convinta che i risultati raggiunti possano determinare, negli esercizi futuri, benefici ulteriori in termini di risparmio di spese e, soprattutto, di incremento e di efficientamento dei servizi in favore della collettività».