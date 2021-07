Asilo nido nel degrado a San Marzano sul Sarno: "Situazione intollerabile" La denuncia del gruppo "#Noi sempre tra voi"

"L’asilo nido comunale di via Ugo Foscolo, a San Marzano sul Sarno, abbandonato al totale degrado con erba alta. Una situazione intollerabile proprio nel luogo dove si devono accogliere i bimbi più piccoli." E' quanto denunciano i rappresentanti del gruppo Noi sempre tra voi.

"Come si può pubblicare un avviso pubblico aprendo le iscrizioni per l’asilo nido senza considerare lo stato di abbandono e di degrado in cui versa l’asilo", si domandano Colomba Farina, Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda, consiglieri comunali del gruppo.

Un "intollerabile situazione" proprio dove dovrebbero giocare i bambini. Per questo, il gruppo di opposizione segnala la vicenda affinché l'asilo comunale venga bonificato quanto prima.

"L’asilo nido, luogo dei bimbi più piccoli, più di ogni altra struttura comunale, deve essere sempre curato e mai essere trascurata. E invece sono ben 10 mesi che tale struttura è abbandonata e piena di erba alta tale da deturparne l'immagine , e mai nessun intervento è stato programmato per tagliare l’erba.

Così è anche tutta la zona attorno alla struttura, che da tempo è nel degrado. Le condizioni igienico-sanitarie sono evidentemente scarse come testimoniano le foto della zona. Certamente non è una bella immagine che l'istituzione pubblica offre alla città. L'amministrazione deve intervenire – sostengono i consiglieri – e deve farlo nel più breve tempo possibile, per evitare che i genitori, visto tale degrado, non siamo incentivati all’iscrizione dei loro bimbi".