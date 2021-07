Nocera Inferiore: via libera ai lavori per l'area PIP Casarzano Il tar ha respinto il ricorso della società che bloccava i lavori. "Soddisfatti e orgogliosi"

Ieri, il Tribunale Amministrativo Regionale si è pronunciato in favore del Comune di Nocera Inferiore respingendo il ricorso presentato dalla società Co.Ge.Ga. S.r.l. che di fatto bloccava i lavori di urbanizzazione per l’ area PIP di Casarzano, già affidati con provvedimento dirigenziale ad altra società vincitrice dell’ appalto.

Il riscontro favorevole ottenuto in sede giurisdizionale permetterà ora al settore LL. PP del Comune di Nocera Inferiore di portare a termine il progetto di urbanizzazione per l’ insediamento produttivo di Casarzano. La realizzazione delle aree di insediamento produttivo promuovono lo sviluppo delle Attività Produttive e al tempo stesso puntano a valorizzare lo sviluppo economico del territorio nocerino. Un obiettivo per il quale l’ Amministrazione comunale ha lavorato sin dal suo insediamento affinchè finalmente si procedesse con la effettiva cantierizzazione dell’ area destinata agli insediamenti produttivi.

Il Sindaco: “Siamo soddisfatti e orgogliosi di un risultato che premia non solo il lavoro degli uffici ma soprattutto il lungo percorso di più Amministrazioni ma in particolare la nostra che dopo decenni finalmente sblocca il PIP Casarzano, l'eterna incompiuta. Un obiettivo fondamentale ora si deve partire coi lavori”