Incidente stradale ad Agropoli: scontro auto contro scooter Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote

Incidente stradale ieri sera in località Moio di Agropoli. Coinvolte un’auto e uno scooter guidato dal fattorino di un ristorazione. Violento lo scontro avvenuto all’incrocio tra via Serra, via Estate e via Primavera. Ad avere la peggio il centauro che è stato trasportato dai sanitari del 118 in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine che ora dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto.