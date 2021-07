Sarno: rendere funzionale l'area Pip di via Ingeno E' l'obiettivo dell'amministrazione comunale

Rendere funzionale e fruibile l’intera area Pip di Via Ingegno, a Sarno. E’ l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale che, in sinergia con l'Agenzia per lo Sviluppo Territoriale della Valle del Sarno (ex AgroInvest), ha avviato le opere di urbanizzazione primaria nel Piano di Insediamento Produttivo. Quattro milioni e mezzo di euro le risorse stanziate dalla Regione Campania per riqualificare l’intera area industriale e completare le opere di sistemazione a servizio delle aziende che operano nella zona. In particolare, i lavori riguardano il completamento e la regolarizzazione degli accessi viari ai lotti dell'area Pip, della rete idrica, la predisposizione e la canalizzazione della rete fognaria (acque bianche e acque nere), il completamento dell’impianto di illuminazione pubblica, nonché la ripavimentazione delle strade e la sistemazione a verde.

“Si tratta di interventi importanti - spiega il Sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora - che contribuiscono a rendere appetibile l’area industriale verso nuovi investitori e, soprattutto, rappresentano una sfida nello sviluppo del nostro territorio. A riguardo – continua il primo cittadino di Sarno - la politica deve fare la sua parte così come la classe imprenditoriale deve fare la sua, in un percorso condiviso e sinergico in modo da rendere funzionale e fruibile l'intera area”. Per il Sindaco “tutto ciò conferma la volontà dell’Amministrazione Comunale di mettere in campo interventi volti a migliorare il tessuto produttivo per lo sviluppo del territorio” conclude Canfora.